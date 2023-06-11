Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki ilk yarıda Medipol Başakşehir karşısında 2-0 öne geçti. Batshuayi'nin 1. dakikada attığı golün ardından 29. dakikada bir gol daha atan Fenerbahçe, ilk yarıyı önde tamamladı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arda Güler, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Medipol Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Caner Erkin (Dk. 34 Lima), Biglia (Dk. 34 Karzev), Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler (Dk. 34 Januzaj), Figueiredo

Goller: Dk. 1 ve 29 Batshuayi ( Fenerbahçe )

Sarı kart: Dk. 14 Zajc ( Fenerbahçe )

61. Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.

25. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Arda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi'nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-0

39. dakikada Arda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.