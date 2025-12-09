Haberler

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda yarın Radnicki'yi konuk edecek

Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Sırbistan ekibi Radnicki ile karşılaşacak. Maç, Kragujevac Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın deplasmanda Sırbistan ekibi Radnicki ile karşı karşıya gelecek.

Kragujevac Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı, Zdravko Jakisa (Bosna Hersek) ve Alessandro Cerra (İtalya) hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
