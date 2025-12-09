Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda yarın Radnicki'yi konuk edecek
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Sırbistan ekibi Radnicki ile karşılaşacak. Maç, Kragujevac Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.
Kragujevac Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı, Zdravko Jakisa (Bosna Hersek) ve Alessandro Cerra (İtalya) hakem ikilisi yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı 7 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor