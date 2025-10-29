Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti
Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto'yu setlerde 25-14, 26-24, 25-22'lik sonuçlarla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Gomez, Yiğit Gülmezoğlu)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Orçun Ergün, Hakkı Çapkıoğlu)
Setler: 25-14, 26-24, 25-22
Süre: 83 dakika (20, 31, 32)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor