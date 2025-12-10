Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Sırbistan ekibi Radnicki'yi 3-0 mağlup etti. Rövanş maçı 7 Ocak 2026'da İstanbul'da oynanacak.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Sırbistan ekibi Radnicki'yi 3-0 yendi.
Jezero Spor Salonu'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertliler, 25-23, 25-19 ve 38-36'lık setlerle 3-0 galip geldi.
Turun rövanşı, 7 Ocak 2026'da İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor