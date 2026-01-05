Haberler

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın PGE Budowlani takımına konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, yarın deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımıyla karşılaşacak. Maç, Lodz Sport Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım, önceki maçlarını kazanarak grupta 2'de 2 yaptı.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Budowlani takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.

Lodz Sport Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, grubunda geride kalan haftalarda Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı