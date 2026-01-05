Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın PGE Budowlani takımına konuk olacak
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, yarın deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımıyla karşılaşacak. Maç, Lodz Sport Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım, önceki maçlarını kazanarak grupta 2'de 2 yaptı.
Sarı-lacivertli takım, grubunda geride kalan haftalarda Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor