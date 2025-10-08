Haberler

Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Şampiyon Oldu

Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak üst üste 2., toplamda 6. kez şampiyonluk yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Erdal Akıncı, Koray Yılmazgil

V. Bank: Aylin Acar, Dangubic, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Markova, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Boskovic, Cazaute, Nehir Kurtulan, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Berka Buse Özden

Fenerbahçe: Gizem Örge, Milenkovic, Helin Kayıkçı, Aslı Kalaç, Korneluk, Melissa Vargas, Fatma Beyaz, Hande Baladin, Arelya Karasoy, Ghani, Fedorovstseva, Orro

Setler: 25-23, 25-21, 19-25, 18-25, 16-18 - İSTANBUL

