Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Şampiyon Oldu

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı-Koray Yılmazgil

VAKIFBANK: Aylin Acar, K. Dangubic, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, M. Markova, Derya Cebecioğlu, C. Ogbogu, T. Boskovic, H. Cazaute, Nehir Kurtulan,Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Berka Buse Özden

FENERBAHÇE MEDICANA: Gizem Örge, B. Milenkovic, Helin Kayıkçı, Aslı Kalaç, A. Korneluk, Melissa Vargas, Fatma Beyaz, Hande Baladin, Arelya Karasoy,Ghani, A.Fedorovstseva, A. Orro

SETLER: 25-23, 25-21, 19-25, 18-25, 16-18

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 25-23, 25-21,19-25,18-25 ve 16-18'lik setlerle 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, organizasyonda 6'ncı kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana, Ankara Arena Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. İlk sette etkili olan VakıfBank sahada üstün bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe'nin arka arkaya kazandığı sayılara rağmen Vakıfbank 1'inci seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti. 2'nci sette VakıfBank, oyun üstünlüğünü set boyu korumayı başardı. Seti 25-21 kazanan VakıfBank, karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü set dengeli bir oyunla başladı. Bu sette üstünlüğü eline alan Fenerbahçe Medicana, 3'üncü seti 25-19 önde bitirdi ve maçı 2-1'e getirdi. 4'üncü sete de Fenerbahçe Medicana iyi başladı. Oyunda üstünlüğünü ele alan sarı-lacivertliler, seti 25-18 kazarak durumu 2-2'ye getirdi. 5'inci set iki takım arasında büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe son seti 18-16 kazanarak maçı 3-2'ye getirdi ve 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın şampiyonu oldu.