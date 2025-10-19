Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Türk Hava Yolları'nı 3-0 Yenerek Galibiyetle Geldi
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Türk Hava Yolları'nı setlerde 25-15, 25-16, 25-12'lik skorlarla mağlup etti. Maç 72 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Korneluk (Giem Örge, Arelya Karasoy, Ghani)
Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy ( Melis Yılmaz, Alondra,Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Işıl Öz, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir)
Setler: 25-15, 25-16, 25-12
Süre: 72 dakika (28, 24, 20)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor