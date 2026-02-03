Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani ile karşılaşacak
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında, yarın sahasında Polonya'nın PGE Budowlani ekibiyle mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, gruptaki 5 maçını da kazanarak liderliği garantiledi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Michele Brunelli (İtalya) ve David Fernandez Fuentes (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.
Sarı-lacivertliler gruptaki 5 maçını da kazanırken Polonya ekibi, 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Medicana, grupta Budowlani ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertliler, grup aşamasında "5'te 5" yaparak liderliği daha önceden garantilemişti.