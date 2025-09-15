Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'ndan Menajer Pelin Çelik ile Ayrılık
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, menajer Pelin Çelik ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Çelik'e yaptığı hizmetler için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
Kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Takım Menajeri Pelin Çelik ile yollarımız ayrılmıştır. Pelin Çelik'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor