Fenerbahçe Medicana, İtalyan Pasör Alessia Orro'yu Transfer Etti

Fenerbahçe Medicana, İtalyan Pasör Alessia Orro'yu Transfer Etti
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Fenerbahçe Medicana, yeni sezon öncesinde kadrosuna İtalyan pasör Alessia Orro'yu kattığını duyurdu. Orro, kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza atmış bir oyuncu.

FENERBAHÇE Medicana, Alessia Orro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da yeni sezon öncesinde çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti. 2013-2014 sezonunda Club Italia Crai ile profesyonel kariyerine başlayan Orro, Unet E-Work Busto Arsizio ve Numia Vero Volley Milano formalarını terletti. 2024-2025 Şampiyonlar Ligi ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 'En İyi Pasörü' seçilen Alessia Orro, 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde de 'En İyi Pasör' ödülüne layık görüldü.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Alessia Orro!" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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