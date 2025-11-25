Haberler

Fenerbahçe Medicana, Benfica'yı 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, B Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını 3-0'lık skorla geçti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Korneluk, Hande Baladın, Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Safronova, Beril Çoban)

Benfica: Barcelos, Mariana Garcez, Cansu Çetin, Dokic, Ubavic, Anne Dillon (Clemente, Balagu, Rizzo, Joana Garcez)

Setler: 25-18, 25-19, 25-12

Süre: 71 dakika (23, 25, 23)

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
