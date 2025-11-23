Haberler

Fenerbahçe Medicana, Aydın'ı 3-1 mağlup etti

Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta ilk seti Aydın kazanırken, Fenerbahçe sonraki üç seti kazanarak maçı zipari ile hanesine yazdırdı.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Necmi Avcı, Serhat Semiz

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar, İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova

FENERBAHÇE MEDICANA: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy, Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic

SETLER: 26-24, 24-26, 17-25, 14-25

SÜRE: 115 dakika (30, 33, 25, 27)

Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Aydın BŞB maçın ilk setini 36-24 kazanıp Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Ardından sarı-lacivertliler ikinci seti aynı skorla kazanıp durumu 1-1 yaptı. Fenerbahçe ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-24 kazanarak Aydın'dan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
