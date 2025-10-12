Haberler

Fenerbahçe Medicana, Aras Spor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Spor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 15-25, 25-15, 18-25 ve 13-25 sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Hande Baladın, Korneluk, (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani, Arelya Karasoy)

Setler: 15-25, 25-15, 18-25, 13-25

Süre: 104 dakika (26, 26, 27, 25)

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Spor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
