Fenerbahçe Medicana, Aras Spor'u 3-1 ile Geçti

Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana, İzmir'de Aras Spor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk seti kaybeden Fenerbahçe, sonraki üç sette etkili oyunuyla maçı kazanmayı başardı.

İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

ARAS SPOR: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez

FENERBAHÇE MEDICANA: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Gizem Örge, Milenkovic, Ghani, Arelya Karasoy

SETLER 15-25, 25-15, 18-25, 13-25

SÜRE: 104 (26, 26, 27, 25) dakika

SULTANLAR Ligi'nde İzmir'de Aras Spor'a konuk olan Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler maçın ilk setini 25-15 kazanıp durumu 1-0'a getirdi. Ev sahibi Aras Spor ikinci sette toparlandı ve aynı skorla galip gelerek maçı 1-1'e getirdi. Fenerbahçe üçüncü sette rakibine 25-18 üstünlük kurarak skoru 2-1 yaptı. Fenerbahçe Medicana dördüncü sette de rakibine şans vermedi ve 25-13'lük galibiyetle salondan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
