Fenerbahçe Medicana, Altekma'yı Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, Altekma takımı ile karşılaştı. Maç, 126 dakika sürdü ve setler 25-20, 19-25, 17-25, 18-25 sonuçlandı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)
Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25
Süre: 126 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor