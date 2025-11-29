Haberler

Fenerbahçe Medicana, Altekma'yı Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, Altekma takımı ile karşılaştı. Maç, 126 dakika sürdü ve setler 25-20, 19-25, 17-25, 18-25 sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Dünya Kandemir, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)

Setler: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25

Süre: 126 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
Galatasaray ile Njerya arasında sürpriz Osimhen görüşmesi

Galatasaray'dan sürpriz Osimhen görüşmesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.