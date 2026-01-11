Haberler

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'a ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonuna 2026 yılında ev sahipliği yapacağını resmi olarak duyurdu. İstanbul Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek turnuva, Avrupa'nın en iyi dört kadın voleybol takımının katılımıyla 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe Medicana, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four'a ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonuna iki sene boyunca ev sahipliği yapacağımızı duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. CEV tarafından düzenlenen ve sezon boyunca süren mücadelelerin ardından Avrupa'nın en iyi dört takımının katılımıyla oynanacak CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Kadınlar Final Four organizasyonu, 2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Ülker Sports Arena'da, kulübümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Turnuvada; CEV Şampiyonlar Ligi 2026 sezonunun en başarılı dört takımı iki yarı final, bir üçüncülük karşılaşması ve bir final maçı olmak üzere iki gün boyunca toplam dört müsabakada mücadele edecek. Kulübümüz, Avrupa voleybolunun en üst düzey organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşarken, takımlarımıza ve başarılı temsilcilerimize bu prestijli turnuvada başarılar dileriz" denildi.

Organizasyonla ilgili CEV Başkanı Roko Sikiric ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Ocak Salı günü saat 16.30'da basın toplantısı düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
