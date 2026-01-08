Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ile anlaştı. Transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere Guendouzi, Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte İtalya'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. 26 yaşındaki futbolcuyu burada Fenerbahçeli taraftarlar da karşıladı.

Fransız futbolcu daha sonra havalimanında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Matteo Guendouzi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL