Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi

Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler, Lazio'dan 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağladı ve Guendouzi sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe orta sahaya takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ile anlaştı. Transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere Guendouzi, Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte İtalya'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. 26 yaşındaki futbolcuyu burada Fenerbahçeli taraftarlar da karşıladı.
Fransız futbolcu daha sonra havalimanında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.
Matteo Guendouzi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.