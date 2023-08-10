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Fenerbahçe Maribor'u konuk ediyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u sahasında ağırlıyor. İsmail Kartal'ın yönetimindeki sarı-lacivertlilerde bazı değişiklikler yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Slovenya ekibi Maribor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones düdük çalıyor. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith üstleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Zimbru maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Sakatlığı sebebiyle UEFA listesinden çıkarılan Serdar Aziz, kadroda yer almazken, Crespo ve Batshuayi mücadeleye yedek soyundu. Bu oyuncuların yerlerine ise yeni transfer Brezilyalı stoper Becao, Miha Zajc ve Dzeko ilk 11'de görev aldı. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zacj, İsmail, İrfan Can, Tadic, King, Dzeko."

BECAO İLK KEZ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Rodrigo Becao'ya 11'de görev verdi. Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli forma ile ilk maçında taraftarı önünde sahaya çıktı.

Öte yandan sözleşmesi uzatılan Miha Zajc da ilk 11'de forma giydi.

3 YENİ İSİM YEDEK

Sarı-lacivertlilerde 3 yeni transfer yedekler arasında yer aldı. Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür, ilk kez bir resmi maçta sarı lacivertli giymek için şans bekledi.

İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a destek tezahüratlarına bulundu. Sarı-lacivertli ekibin ısınma sırasında taraftarlar "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratlarda bulunurken tecrübeli teknik adam tribünleri gezdi. Destek tezahüratlarına kayıtsız kalmayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Öte yandan Kuzey Tribününde yer alan taraftarlar, "Fenerbahçe'nin Çocuğu Hacı İsmail Kartal" şeklinde pankart açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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