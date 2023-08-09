Fenerbahçe, Maribor'u ağırlıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Maribor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı ve teknik direktör Damir Krznar yönetiminde antrenman yaptı. Fenerbahçe-Maribor mücadelesi yarın saat 21.00'de oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Maribor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Ülker Stadyumu'nda yapılan antrenman, teknik direktör Damir Krznar yönetiminde gerçekleşti.
İdman öncesinde teknik ekip ve futbolcular kısa bir toplantı yaptı.
İki gruba ayrılan futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı. İstasyon idmanı yapan oyuncular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalıştı.
Fenerbahçe-Maribor mücadelesi yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.