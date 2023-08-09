Fenerbahçe, Maribor'u ağırlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Maribor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı ve teknik direktör Damir Krznar yönetiminde antrenman yaptı. Fenerbahçe-Maribor mücadelesi yarın saat 21.00'de oynanacak.