Fenerbahçe Maribor'u 3-1 Yendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor takımının mücadeleci bir takım olduğunu ancak saha içerisinde yaptıkları değişiklikler ile 3-1 kazanmayı başardıklarını söyledi. Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Kartal, 'Bu oyunculara güvenin. Her oyuncumuz kıymetlidir' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor takımın mücadeleci bir takım olduğunu ancak saha içerisinde yaptıkları değişiklikler ile 3-1 kazanmayı başardıklarını söyledi. Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Kartal, "Bu oyunculara güvenin. Her oyuncumuz kıymetlidir" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç içerisinde değişiklikler ile kazanmayı başardıklarını belirten Kartal, "Bu maçın biraz zorlu geçeceğini biliyorduk rakibimizin bütün maçlarını izledik. Yaptığımız analizlerde maçı bırakmayan koşan bir yapıları var. Takım olarak çok iyi hazırlandık. İlk 15-20 dakika istediğimizi yapamadık. Daha sonra oyun içerisinde yaptığımız hamle ile oyun kontrolünü ele geçirdik. İkinci yarı kaleci üzerinden oyun kurup zamana oynamaya çalıştılar. Szymanski değişikliği ve saha içerisindeki taktiğimizle pres gücümüzü arttırdık. Tadic'i kenara alarak oyun tekniği ve aklını kullanarak goller geldi. 3-1 kazandık, rakibimiz çok organize bir takım. Karşılama olarak bizi iyi beklediler zaman zaman blokları açmakta zorlandık. Hamleler ve değişikliklerle maçı kazanmayı başardık" diye konuştu.

"Bu oyunculara güvenin"

Maç içerisinde bazı oyunculara karşı tepkilere açıklamada bulunan Kartal, "Bugün statta bazı oyuncularımıza karşı tezahüratlar oldu. Sezon sonuna kadar bütün oyuncularımıza ihtiyaçlarımız var. Her oyuncumuz kıymetlidir. Onları kucaklayalım, onlar da buna oyunuyla karşılık verecektir. Biz birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz. Bugün alınan galibiyeti sizlere armağan ediyoruz. Ama sizlerde bu oyunculara güvenin" ifadelerini kullandı.

Rakip teknik direktörün kendisiyle ilgili övgüsü hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Kendisine teşekkür ederim. Son 10 maçtır mağlup olmayan, 11. maçta ilk yenilgisini alan bir takım. Oyun içerisinde taktiğini kırdık, kontrolü ele geçirdik. O onu söylüyor. Her antrenör bunları yapabilir, biz de oyuncularım sayesinde bunları yaptık ve başardık" dedi.

"Sonradan soktuğumuz oyuncular katkı verdi"

Maç içerisinde yapılan değişiklikler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal şöyle dedi:

"Bugün oyuna soktuğumuz oyuncuların bazıları istediğimiz gibi katkılar verdi. Bazıları ısınamadı vasat kaldı. Bundan sonraki maçlarda bunlar olabilir. Bazıları çok şey katabilir bazıları adapte olmaz bunlar normal şeyler."

"Ana felsefemiz 4-3-3"

3 kulvarda mücadele edeceklerini vurgulayan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, oyun anlayışı üzerine, "Her hafta rakibe göre hazırlanıyoruz. Bizim ana felsefemiz 4-3-3 oynamak. Bir de oyuncuların form durumlarına bağlı. Sakat oyuncular var. Elinizde sağlıklı oyuncularla maça çıkıyorsunuz ama ana felsefemiz 4-3-3" şeklinde konuştu.

"Kazanmak için oynayacağız"

İsmail Kartal, 17 Ağustos'ta oynanacak ikinci maçla ilgili ise, "Futbolda hiçbir skorun garantisi yok. Maç 0-0 gibi gideceğiz. Karşımızda futbol oynamaya çalışan bir takım var. İşimizi en iyi yapıp kazanmak için oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Güçlü orta sahamız olması gerekiyor"

Merkez orta sahada İsmail Yüksek'in iyi performans sergilemesi ve transferle ilgili soruya Kartal şu yanıtı verdi:

"Biz 3 kulvarda mücadele ediyoruz. İsmail iyi bir oyun çıkardı. 3 kulvarda yürüyebilmemiz için alternatifimizin olması ve güçlü orta sahamız olması gerekiyor. Ama bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Herkes rotasyona göre orada oynayabilir."

62 yaşındaki teknik adam, ismi Fenerbahçe ile anılan orta saha Fred ile ilgili, "Bitmeyen bir şey için konuşmak doğru olmaz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL