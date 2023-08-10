Fenerbahçe, Maribor'u 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u 3-1 mağlup etti. Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle öne geçen Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti.