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Fenerbahçe, Maribor'u 3-1 mağlup etti

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u 3-1 mağlup etti. Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle öne geçen Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-0 öne geçerken, 72. dakikada Strajnar'ın golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında Ryan Kent'in ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Dusan Tadic 90+3'te gole çevirirken, Fenerbahçe sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Turun ikinci maçı 17 Ağustos Perşembe günü Ljudski Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Spor Haberler

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