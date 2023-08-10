Fenerbahçe Maribor'u 3-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Maribor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da izledi.