Fenerbahçe Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor galibiyetinin ardından, "Güzel bir oyun ve güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanımıza katkıda bulunduğumuz için mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Kartal, "Maça gerçekten iyi hazırlanmıştık. İstanbul'daki ilk maçtan da rakibimizi tanıdığımız için doğru analizler yaptık. Bugün de taktik disipline bağlı oyuncularım verdiğim görevleri sahada gerçekten harfiyen yerine getirdiler. Güzel bir oyun ve güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanımıza katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Net bir galibiyetle buradan ayrılmamız da beni çok mutlu etti. Oyuncularımı bu akşam verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ülkemize de puan kazandırdığımız için ayrıca mutluyum" dedi.

"Şu anda takım içerisinde saygın bir rekabet var"

Yerli oyuncuların performansıyla ilgili soruya İsmail hoca, "Yerli ve yabancı bütün oyuncularımda gelişim var. Geneline bakarsanız Jayden da bugün gayet güzel oynadı. Luan Peres de iyi oynadı. Djiku girdikten sonra iyi oynadı. Tadic'in zaten kalitesi tartışılmaz. Szymanski de müthiş. Her geçen gün o da üstüne koymaya başladı. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Oyuncularımızın sahada neler verebileceğini görüyoruz, biliyoruz. Şu anda takım içerisinde saygın bir rekabet var. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Bu rekabet de takım kalitesini yükseltiyor. Takımın başarısını getiriyor. Bugün oyunun son bölümünde Bartuğ'u aldık, onu da oynatmak için fırsat kolluyordum. Umut Nayir ile beraber bugün oynadılar. Oyuna girdikten sonra iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Bu şekilde çalışarak hem yerli hem yabancı oyuncularımızın artan performanslarıyla birlikte birbirleriyle tatlı, güzel bir rekabet içinde olmaları tabii ki kendi performanslarını da yükseltiyor. Oyuncularımızla güzel bir iletişimimiz, güzel bir diyaloğumuz var. Hepsi de iyi çalışıyor, biz de iyi çalıştırıyoruz. Zaten işimiz de bu. Geldiğimiz noktada bu akşam güzel bir şekilde kapattık. Şimdi önümüzde Samsunspor maçı var, onu düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var, onların dönmesi. Bu akşam Samet'in durumu var, Ferdi'nin ufak bir problemi var. Samsunspor maçına kadar da bu oyuncularımızı bir an önce toparlayıp en iyi şekilde o maça hazırlanmak istiyoruz" şeklinde cevap verdi.

"İyi bir takıma karşı oynayacağız"

Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri Twente ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Twente takımı Hollanda futbolunun tarihi kulüplerinden bir tanesi. Dünya futbolunda yeri olan bir ülke. Futbol altyapısı olan takımları var. Biz de onlara karşı en iyi şekilde dersimize çalışarak hem Fenerbahçe'mizi hem de ülkemize kazandıracağımız puanlarla o maçta da elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Sonuç itibarıyla 3 günde bir maç oynamak kolay değil. Çünkü geçen sene sezon çok geç bitti. Tabii bu sebeple geç gelen oyuncularımız var, milli takımdan geç dönenler oldu, sakat oyuncular var, halen aramıza katılan oyuncular var. Bunların hepsini ekip olarak ayrı ayrı planlayarak hem lige hem de Avrupa kupalarına hazırlayabilmemiz de önemliydi. Hep birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için, taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL