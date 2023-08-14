Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla ilk antrenmana çıktı.