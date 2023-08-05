Fenerbahçe, Maribor maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sakat olan Djiku ve Yandaş kadroya dahil edilmedi.