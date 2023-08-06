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Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaşacak. Takım, antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Slovenya ekibi Maribor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Konferans Slovenya Spor Haberler

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