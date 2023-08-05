Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi Maribor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL