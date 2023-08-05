Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi Maribor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yaptı.