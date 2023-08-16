Fenerbahçe, Maribor maçı için hazır

Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmalarla takım maça hazır hale getirildi.

Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Ljudski Vrt Stadyumu'nda yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Antrenmanın ardından kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL