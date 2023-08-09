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Fenerbahçe, Maribor maçı için hazır

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Takım, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın Slovenya ekibi Maribor ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Slovenya Spor Haberler

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