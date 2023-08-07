Fenerbahçe, Maribor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, aktivasyon çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda bir süre spor çalışmaları yapılırken antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.