Fenerbahçe, Marco Asensio ile Anlaştı

FENERBAHÇE, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varıldığı ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Transfer sonrası duygularını paylaşan Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

DEVİN ÖZEK: MARCO, OYUN ZEKASI VE ŞAMPİYONLUK TECRÜBESİYLE TAKIMIMIZA ÇOK ŞEY KATACAK

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe'de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.