Fenerbahçe, Marco Asensio ile 3+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Asensio, yeni takımında oynamak için sabırsızlandığını belirtti.

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında hücuma takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Marco Asensio: "Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum" dedi.

Devin Özek: "Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz"

Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe'de oynamaya can atıyordu. Teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Marco Asensio, Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
