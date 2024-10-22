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Fenerbahçe, Manchester United Maçında Clement Turpin Yönetiminde Sahaya Çıkacak

Fenerbahçe, Manchester United Maçında Clement Turpin Yönetiminde Sahaya Çıkacak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü Manchester United ile karşılaşacak. Maçın hakemi Fransa'dan Clement Turpin olacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiliz takımı Manchester United ile mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Fenerbahçe - Manchester United maçında VAR koltuğunda Jerome Brisard, AVAR'da da Jeremie Pignard oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester United Fenerbahçe Futbol Fransa Dünya Spor

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