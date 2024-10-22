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Fenerbahçe, Manchester United Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Manchester United Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Manchester United maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda core çalışmaları, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertiler, Manchester United maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Manchester United Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Yaşam Spor

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