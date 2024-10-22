Fenerbahçe, Manchester United Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertiler, Manchester United maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.