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Fenerbahçe Manavgat Futbol Okulu Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 3. oldu

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2023-2024 sezonu Fenerbahçe Spor Okulları Türkiye Futbol Şampiyonası Finallerinde, mücadele eden Fenerbahçe Manavgat Futbol Okulu, U-12 grubunda 28 takım arasında 3. oldu.

2023-2024 sezonu Fenerbahçe Spor Okulları Türkiye Futbol Şampiyonası Finallerinde, mücadele eden Fenerbahçe Manavgat Futbol Okulu, U-12 grubunda 28 takım arasında 3. oldu.

2023-2024 sezonu boyunca Türkiye geneli ve İstanbul'da bulunan futbol okulları arasından bölgesel turnuvalarda şampiyon olan okulların katılımıyla gerçekleştirilen Fenerbahçe Spor Okulları Türkiye Futbol Şampiyonası Finalleri, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldı. Spor Okulları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen finaller; 38 takım, 600 sporcu ile 100 okul yetkilisi ve antrenörün katılımıyla 2012-2013 ve 2014-2015 yaş kategorilerinde gerçekleştirildi.

Şampiyonayı 3. bitirdi

Fenerbahçe Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, Genel Koordinatör Banu Dizdar, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük, 13 Yaş Altı Koordinatörü Caner Kaya, Futbol Akademi antrenörleri ve scout ekibinin de takip ettiği Türkiye finallerinde Antalya'yı, Manavgat Fenerbahçe Futbol Okulu temsil etti. İki grup halinde oynanan karşılaşmalar sonucunda 2012-2013 kategorisinde Şanlıurfa Futbol Okulu şampiyon olurken, Tekirdağ/Kapaklı Futbol Okulu ikinci, Antalya/Manavgat Futbol Okulu üçüncü olarak şampiyonayı bitirdi.

"Amacımız genç yetenekler yetiştirmek"

Manavgat Fenerbahçe Futbol Okulu Sorumlusu İsa Keser, 12 yaş kategorisinde 3. olarak büyük bir başarıya imza attıklarını, İstanbul/Halkalı Futbol Okulu'nun şampiyon olduğu 2014-2015 kategorisinde Manavgat Futbol Okulu olarak 8. sırada yer aldıklarını belirterek "Başta sporcularımız olmak üzere ailelerimizi ve emeği geçen hocalarımızı kutluyorum" dedi.

Keser, ayrıca amaçlarının Fenerbahçe ve Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Manavgat Türkiye antalya Güncel Futbol Spor

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