Fenerbahçe maçının ardından

Sonuçtan memnun olmadığını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Samsunspor'u ve hocasını tebrik etmek isterim. Gerçekten iyi bir takım, organize bir takım. Sonuç için savaşıyorlar. İyi bir taraftarları var. Tabii ki bazı sahaya bir şeyler atan taraftarları hariç tutuyorum. Zor anlarda takımlarını destekliyorlar. Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip Bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

JOSE MOURINHO: RAKİBİMİZLE MESAFEMİZ 2 PUAN DAHA ARTTI

Bodrumspor maçında 3 puan için savaşacaklarını ifade eden Mourinho, "Şu andaki puan tablosuna baktığımızda evet direkt rakiplerimize olan mesafemiz 2 puan daha arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok. Sezon sonunda nasıl bir etkisi olur bunu bilemem. Ama sadece size şunu söyleyebilirim ki bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan almak için savaşacağız. Tekrardan galibiyete dönmek için savaşacağız. Öngörebileceğim tek şey bu. Dolayısıyla ben bugünkü puan kaybının şimdiye etkisini değerlendirebilirim. Eğer yanılmıyorsam bir maçımız eksik ve 8 puan fark olduğu durum bu bizim için" diye konuştu.

Maçta yaklaşık 4 dakika 10 kişi oynadıklarını belirten Mourinho, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizim maç içerisinde kolektif olarak en iyi olduğumuz an aslında Szymanski'nin girmiş olduğu pozisyon. O şutu neredeyse saha kenarından gol diye kutluyordum ama yanıldım. Tabii ki bakış açımdan dolayı, kulübedeki görüntüden dolayı gol gibi geldi bana. Aynı şekilde Saint Maximin'in golünü de neredeyse kutlayacaktım. Harika bir pas, harika bir kontrol, çok güzel bir şut. Orada da topun giriyor olduğunu düşünmüştüm. En iyi periyodumuz aslında 1-1 sonrasındaydı. Daha sonrasında 2-1'i de bulduk ve 3-1'i bulmak için çabaladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bence maçın içerisinde dinamiği değiştiren şey saha içerisinde 1 kişi eksik kaldığımız andı. O sırada aslında biraz mutsuzdum çünkü oyuncularımın hiçbirinde maçı durdurmaları gerektiğine dair o vizyon, o tecrübe, o bilgi yoktu. Yaklaşık 4 dakika oyuncumuz dışarıdaydı ve 4 dakika boyunca bir kişi eksik oynadı. Orada maçın değişmeye başladığını düşünüyorum. Bir kişi eksik olduğumuz için orada rakibimiz bizim üzerimizde daha fazla baskı kurdu."

Oynayan veya oynamayan oyuncularını kameralar önünde analiz etmek istemediğini belirten Mourinho, "Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Aslında şuna şaşırdım diyebilirim. Neden kaleci İrfan Can Eğribayat oynamıyor? Niye Cenk Tosun oynamıyor? Bu isimleri de saymanızı beklerdim. Neden Oğuz Aydın oynamıyor diye. Çünkü size şöyle söyleyebilirim, benim için Tadic birkaç maçta takımın en iyisi. Sadece önemli goller attığı için değil, aynı zamanda takıma vermiş olduğu denge için, aynı zamanda takımın organize olmasını da koyduğu akıl için, pozisyon hatası yapmadığı için, karar verme hatası yapmadığı için. Eğer bana derseniz ki onun oynamasını istemiyoruz, başka oyuncunun oynamasını istiyoruz derseniz, tamam. Benim için artık bundan da daha fazla sebep vermek açıkçası zor. Oyuncularımı da burada kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmam gerekiyor. Burada açıklamam doğru değil. 'Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor' gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum. Sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı? İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular neden bugün Kostic'i sol bekte bekliyor taraftarlar diye. Bu sefer Djiku oynadı, Levent niye oynamadı? Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz neden İrfan oynamıyor. Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz bana. Şunu tavsiye edebilirim size. Bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için" yorumlarında bulundu.

'BAZI TAKIMLAR DAHA KOLAY MAÇ KAZANIYORLAR'

Bazı takımların çok kolay maç kazandığını ifade eden Mourinho, "Samandıra'da benden başlayıp oyuncularıma kadar herkes gerçekten çok çalışıyor ve buna da devam edeceğiz. Bu ligi biliyoruz, bazı takımlar daha kolay maç kazanıyorlar. Ama bizler de lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü farklı bir turnuva da bir maçımız var. Bizden farklı seviyede olan özel bir kulübe karşı oynayacağız. 2 tane evimize üst üste maç oynayacağız. Manchester United ve Bodrumspor maçları. Birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim yapmış olduğumuz gibi" dedi.

THOMAS REIS: FENERBAHÇE'YE KARŞI ALDIĞIMIZ 1 PUAN İYİYDİ

Takım olarak çok iyi bir performans gösterdiklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Taraftarımızın önünde de istediğimiz performansı gösterdik. İlk yarı sakin kalmayı başaramadık. Ancak ikinci yarıda çok daha iyi bir performans gösterdik. Fenerbahçe çok zorlu ve iyi bir takım. Böyle bir takıma 2 defa geriden gelmek kolay olmadı. Fenerbahçe'ye karşı aldığımız 1 puanda iyiydi. Göztepe'ye karşı da böyle taçtan hatalı gol yemiştik. İletişimizin iyi olması lazım. Basit goller yemememiz lazım. Fenerbahçe'nin bulduğu bir pozisyon değildi, bizim hatamızdan ilk golü yedik" diye konuştu.

Maçı son dakikaya kadar bırakmadıklarını ifade eden Reis, "Bu benim için çok önemli. Son dakikaya kadar bırakmamaları gerektiğini söylüyorum. 90 dakika boyunca vazgeçmemeleri, inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini takımımla konuşuyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda ilk golü atan biz oluruz. Golü yesek bile tekrardan geri gelmesini bilen takımız. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" ifadelerinde bulundu.

'MOURINHO BENİM İÇİN İYİ BİR ROL MODEL'

Kendisinin için Jose Mourinho'nun rol model olduğunu belirten Reis, "Mourinho harika bir teknik direktör. Ligin geri kalan kısmında iyi şans diliyorum. Üçüncü golü atmış olsalar belki maç orada bitecekti. Biz daha sonraki maçlarda daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Benim için iyi bir rol model diyebilirim. Bugün de kendisiyle ilk defa görüşme fırsatım oldu. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yapmış oldukları koreografi inanılmazdı. Bugün bize inanılmaz destek oldular. Taraftarımız bizimle olacak olursa güzel bir sezon geçirmiş oluruz. Onları bir sonraki evde oynayacağımız maçta bekliyoruz" şeklinde konuştu.