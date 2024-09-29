Fenerbahçe maçının ardından

Antalyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'ye Tadic ve Thalisson Kelven'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 kaybetti. Deplasman ekibi Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken; kırmızı-beyazlı ekip 8 puanda kaldı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

AURELİO: BAŞA BAŞ MÜCADELE VERDİK

Mücadelenin Antalyaspor için olduğu kadar Fenerbahçe içinde zor bir maç olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Maçın başından itibaren sonuna kadar dengeli bir maç ortaya koyduk. Başa baş bir mücadele verdik. İlk yarıyı berabere kapattık ama yakaladığımız şanslar da vardı. İkinci yarıda özellikle yine aynı şekilde devam ettik. Fakat yaptığımız 2 hata sebebiyle rakip takım iki gol atmayı başarabildi ve 2-0 galibiyetle buradan ayrılıyorlar. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü güzel bir mücadele ortaya koyduk. Sadece sonucu alamadık. Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız olan Rizespor maçına odaklanıyoruz. Yarından itibaren çalışmalarımıza tekrar başlıyoruz tekrar" dedi.

'KÜÇÜK DETAYLARI LEHİMİZE ÇEVİREMEDİK VE SONUCU ONLAR ALDI'

Rakibin yaptığı değişikliklere geç cevap vermediklerini belirten Aurelio, "Biz ikinci yarıda da mücadelemizi sürdürmeye devam ettik. Sadece elde ettiğimiz şansları gole çeviremedik. Gol atmak için gerekli olan küçük detayları biz kendi elimizde kullanamadık. Rakip bunları çok iyi kullanabildi. 2 gol bulmuş olmalarına rağmen ben Antalyaspor'un çok güzel bir karşılaşma ortaya çıkardığını düşünüyorum. Bu tip maçlarda sadece küçük detaylar sonuçları belirliyor. Biz bu küçük detayları lehimize çeviremedik. Sonucu onlar aldı" ifadelerini kullandı.

'SERHAT AKIN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDUM'

Taraftarların maça olan ilgisi ve silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın ile ilgili soruya Aurelio, "Bu konu teknik ekibi ilgilendirmiyor. Bilet fiyatları konusunda yönetimle konuşmak lazım. Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Umarım eski sağlığına kavuşur" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'DE GÜZEL GÜNLERİMİZ GEÇTİ'

Fenerbahçeli taraftarların Antalyaspor teknik ekibine olan ilgisiyle ilgili gelen soruya Aurelio, "Açıkçası geçmişi değiştiremeyiz. Benim olduğu kadar Alex hocanın da Fenerbahçe'de geçmişte güzel günleri geçti. Bunları silemeyiz. Bu nedenle rakip takımın taraftarı güzel şeyler söylemiş olabilir. Biz de onlara alkışla cevap verdik. Ben olduğum kadar Alex hoca da profesyonel. Şimdi bu takım için çalışıyoruz. Tabii ki geçmişi unutamayız" dedi.

JOSE MOURİNHO: İÇ SAHA YA DA DIŞ SAHA FARKI GÖRMÜYORUM

İç sahada mı yoksa dış sahada mı daha çok baskı hissediyorsunuz? sorusuna Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Ben herhangi bir fark görmüyorum. Sadece son Süper Lig maçının kaybedilmesinin ardından bir baskı oluştu ancak bunların ardından takımın Avrupa ve lig maçında aldığımız 2 galibiyetle sonuçlandırdık" cevabını verdi.

'MİLLİ ARALARI SEVMİYORUM'

Milli arada hiçbir şey yapamayacaklarını çünkü çok sayıda oyuncularının takımla çalışmalarda olamayacağını ifade eden Mourinho, "Elimizde çalışmaları burada sürdürecek oyuncu olmayacak. Çoğu oyuncumuz milli takımlarına gidiyor ve dolayısıyla o dönemde pek fazla bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizde sadece 6-7 tane milli takıma çağırılmayan oyuncu oluyor, bir de milli takımı bıraktığı için Tadic oluyor. Dolayısıyla takımı geliştirmek anlamında o dönemde yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Milli takımdan oyuncular döndükten sonra da 3 gün sonra bir maçımız olacak. Avrupa maçımız var. Dolayısıyla milli arada bizler için pozitif değil, hatta negatif oluyor diyebiliriz. Üstüne milli haftadan sonra Avrupa maçımız var. Bu da bir hafta daha maç oynayacağız anlamına geliyor. Çünkü benim hoşuma giden bir şey değil. Çalıştıkça geliştireceğimiz çok fazla şey var. Öncelikle bunlardan bir tanesi, oyuncuların benim istediğim oyun anlayışını anlamasıdır. Çünkü çoğu oyuncu şunu anlamıyor. Dünyadaki en iyi oyuncular her zaman topa bir veya iki kere dokunur ama bazı oyuncular pas için bazı şeyleri anlayamıyorlar. Kostic, çok basit bir orta yaptı ve gol. 20 kere topa dokunmaya 10 kere topu sürmeye gerek yok. Futbol basit bir oyundur ve dünyadaki üst seviye oyuncular her zaman 1-2 kere topa dokunur. Bazı oyuncular bireysel kalitesiyle oyunu öldürmeyi bilirler ama öncesinde pozisyonel anlamda işleri doğru yapmanız gerekir. Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarıda pozisyonel anlamda daha iyiydik, daha disiplinliydik. Dolayısıyla oyuncular yapmak istediğimiz şeyleri anlayınca ve basit oynamaya başlayınca ikinci yarıda takım çok daha iyi bir görüntü sergiledi" dedi.

'TEPKİMİ GÖSTERDİM, SARI KART GÖRDÜM'

Maç içinde hakemin verdiği kararları beğenmediğini ve gösterdiği tepki sonucunda sarı kart gördüğünü belirten Mourinho, "Ben yabancı ya da Türk VAR hakemi olmuş ya da olmamış fark etmez. Benim istediğim tek şey VAR hakemlerinin, orta hakemlere doğru karar alabilmesi için yardım edebilmeleri. İlk yarıdaki yaşanan gol çizgisiyle ilgili o pozisyonda analizimle laptopu benim önüme koymuştu ve bizim görmüş olduğumuz açıda sol bek oyuncusuna baktığımız zaman ofsayt yoktu. Ben de taktik kameradan olan, tam sahayı gördüğümüz açıyı oraya koydum. Tek bir kelime etmedim o sırada. Bir baskı yaratmadım. Kararlarına genel olarak baktığınız zaman aslında çok fazla soru işareti oluşturabilecek kararı var. Birinci dakikadan itibaren bu Dzeko'nun bir tane mümkün olan penaltı pozisyonu vardı. Aynı zamanda yüzüne gelen bir dirsek ve ikinci sarı kart bir pozisyonu vardı. Dzeko'nun verilmeyen golü vardı. Dolayısıyla çok fazla şüpheli soru işareti oluşan çok fazla kararı vardı. Ben bu bunun hakkındaki yorumu size bırakıyorum. Ben orada sakince sadece tepkimi gösterdim. Bana sarı kart göstermeyi tercih etti ama bir sıkıntı yok" dedi.

'İNŞALLAH, ALEX BİR GÜN FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLUR'

Türkiye'deki futbol atmosferi ve taraftarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna Jose Mourinho, "Bugün güzel bir atmosfer vardı. Stadyum güzeldi. Zemin harika değildi ama kötü de değildi. Alex takımını iyi hazırlamış. Çok sert ve iyi oynadılar. Çünkü savunma yaptılar. Stratejik olarak çok güçlü ve iyilerdi. Kendisi geleceği olan genç teknik direktör olduğunu gösterdi. İnşallah, Alex bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Bugün kazanmak için oynadık. Çekişmeli bir maçtı" diye konuştu.

'TÜRK FUTBOLUNUN GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİNE İHTİYACI VAR'

Gol çizgisi teknolojisi hakkında gelen soruya Mourinho, "İngiltere'deki insanlar eğer bir maç izledilerse belki şu anlamda garip gelmiş olabilir. Gol çizgisi teknolojisinin olmaması. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ki maçın daha ilk dakikasından itibaren şüpheli durumları sebebiyet vermesine yönelikti. Türk futbolunun da buna ihtiyaç var. Eğer mümkünse mümkün olduğu kadar çabuk bu teknolojinin Türk futboluna gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolu bir adım daha yukarı çıksın. Çünkü bu Avrupa'da neredeyse her ülkede var olan bir teknoloji. Taraftar olarak baktığında hem bizim taraftarlarımız, hem Antalya taraftarları gayet iyilerdi" şeklinde konuştu.

'VURULMA OLAYIYLA İLGİLİ BİLGİM YOKTU'

Yorgun gözüktüğü ve Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili soruya Mourinho, şu şekilde cevap verdi:

"Ben öyle hissetmiyorum. Belki öyle gözüküyor olabilirim ama yorgun değilim. Dün çok uyuyamadım, çünkü otelin etrafında büyük bir parti vardı. Yüksek sesle müzik ve lazerler vardı. Dolayısıyla belki çok iyi bir parti olmuş olabilir ama ben 2'den önce uyuyamadım. Bu sebepten dolayı yorgun gözüküyor olabilirim. Oynamış olduğumuz her 90 dakikada evet belki ben koşmuyorum, zıplamıyorum, topa vurmuyorum ama ben de oyuncularımla saha kenarında o maçı oynuyorum. Dolayısıyla maç sonunda teknik direktörlerin yorgun gözükmesi mümkün olabilir. Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktu. Umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, haberleri takip etmem gerekiyor ama güleceğim bir şey değil."