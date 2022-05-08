Fenerbahçe maçının ardından

Valerien Ismael : Derbinin ne anlama geldiğini gördüm

"3 puanı hak etmiştik"

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Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Buraya gelmeden derbi atmosferi hakkında bilgi sahibiydim. İlk derbimi oynadım iç sahada ve ne anlama geldiğini gördüm. Taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Ben oyuncularıma kalpten yaklaşıyorum Hayatım boyunca yapmacık davranmadım. Bir oyuncum hata yaptıysa, oyun içerisinde istediğimiz tempoyu yakalayamıyorsa ben net bir şekilde kendisine söylüyorum. Bunları yaparken de kırmıyorum. İyi çalıştık, onlar da işlerinden keyif alıyorlar. Bugünlere böyle geldik."