Fenerbahçe maçının ardından

Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetle ilgili konuşulacak fazla bir şey olmadığını belirterek, "Tek söyleyeceğim, bu maç bizim için bir final maçıydı. Her yönde çok da iyi hazırlanmıştık ama birinci dakikada gördüğümüz kolay, basit bir kırmızı kart doğruydu. Maçtan önce bazı oyunculara özellikle sakin olmalarını söyledim ama maalesef penaltılarla beraber oyun da maç da bitti. Çok üzgünüz. Birinci dakikada her şey bitti" dedi.

Takım olarak güzel bir hava yakaladıklarını söyleyen Kartal, "Biz maç maç düşünüyoruz. Güzel bir hava yakaladık. Oyuncularla çok güzel bir elektriğimiz var. Saygı içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde 4 tane final maçımız var. maçtan önce oyuncularımla bunu konuştuk, 5 tane final maçımız var deyip öyle çıkmıştık. İlk final maçını oynayıp bitirdik ama her hafta kayıplar vermeye başladık. Geçen hafta iki kişiydi. Birinin omzu çıktı birinin tendonu koptu. Bugün Crespo'nun durumu da belli değil. Bir taraftan da şanssızlıklar yaşıyoruz, inşallah bunlar son bulur" ifadelerini kullandı.