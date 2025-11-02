Fenerbahçe maçından notlar

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe 'yi konuk etti. TÜPRAŞ Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda 1-1 berabere kalınan Kasımpaşa maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam savunmada Djalo'nun yerine Paulista'yı, Abraham'ın yerine ise sakatlığını atlatan Rafa Silva'yı görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü; Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Orkun – Ndidi ikilisini bozmayan Yalçın; hücum hattının sağında Cengiz Ünder, 10 numarada Rafa Silva, sol kenarda ise Cerny'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise El-Bilal Toure oldu.

RAFA SİLVA 1 MAÇLIK ARA SONRASI DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Rafa Silva, 1 maçlık ara sonrasında ilk 11'deki yerine döndü. Konyaspor karşılaşmasının ardından yapılan kontrollerde her iki alt baldır adalesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilen tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa deplasmanında takımdan ayrı kalmıştı. Sakatlığını atlatan Rafa Silva, derbide Abraham'ın yerine 11'de görev aldı. Tecrübeli futbolcu 10 numaralı bölgeye geçerken, Abraham'ın yerine santrforda El Bilal Toure forma giydi.

SERGEN YALÇIN, BİN 686 GÜN SONRA FENERBAHÇE DERBİSİNE ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bin 686 gün sonra Fenerbahçe derbisinde görev yaptı. Tecrübeli teknik adam son olarak 21 Mart 2021'de iç sahada 1-1 berabere kalınan Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer almıştı. Yalçın, 4,5 yıllık ara sonrasında Beşiktaş maçında Fenerbahçe derbisine çıktı.

SİYAH-BEYAZLILARDA 11 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ HEYECANI

Siyah-beyazlı ekibin; yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Djalo, Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Cerny, Cengiz Ünder, Abraham ve El-Bilal Toure'nin yanı sıra altyapıdan çıkan ilk kez bir Fenerbahçe derbisine çıkma heyecanı yaşadı. Gökhan Sazdağı, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz Ünder ve Toure karşılaşmaya ilk 11'de başlarken; Djalo, Taylan Bulut ve Jota Silva ise yedek kulübesinde yer aldı.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, eski takımına karşı ilk 11'de görev aldı.

Beşiktaş, yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmıştı. Başakşehir maçında galibiyet golünü atan, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında da rakip ağları sarsmayı başaran Cengiz Ünder, üst üste 4'üncü maçında 11'de görev aldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş formasıyla ilk kez görev yaptı.

HAKEM ALİ YILMAZ'IN İLK DERBİSİ

Mücadelenin orta hakemi Ali Yılmaz, ilk kez bir derbi maçta görev aldı.

31 yaşındaki Ali Yılmaz, bu yıl Süper Lig'de 7 maçta düdük çaldı. Toplamda 9 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan 31 yaşındaki hakem, ilk kez bir derbi maç yönetme heyecanı yaşadı. Ali Yılmaz, daha önce Fenerbahçe'nin 1 maçında görev alırken, Beşiktaş maçlarını ise hiç yönetmemişti.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NA MAÇ ÖNCESİ ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

SuperBike Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Beşiktaşlı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na derbi öncesinde çiçek verildi. Milli motosikletçiye, Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, çiçek takdim ederken; Toprak daha sonra motosikletiyle stadyumda tur atarak taraftarları selamladı.

TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, deplasmanda 4-0 kazanılan Gaziantep FK maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Alman teknik adam, savunmanın solunda Archie Brown'un yerine Levent Mercan'ı 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Ederson'a emanet eden Tedesco, savunma dörtlüsünü; Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Alvarez – İsmail ikilisini bozmayan Tedesco hücum hattının sağında Nene, 10 numarada Asensio, sol kenarda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Tedesco'nun gol yollarındaki tercihi ise En-Nesyri oldu.

LEVENT MERCAN İKİNCİ KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekibin 24 yaşındaki sol beki Levent Mercan bu sezon ikinci kez 11'de görev aldı. Daha önce 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev yapan Levent Mercan, ligde 1 maçlık ara sonrasında yeniden 11'e döndü.

ALVAREZ - İSMAİL İKİLİSİ 4'ÜNCÜ KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekibin orta saha oyuncuları Edson Alvarez ve İsmail Yüksek, üst üste 4'üncü kez 11'de görev aldı. Meksikalı orta saha oyuncusunun sakatlığını atlatmasının ardından 11'e monte eden Tedesco, yüksek performans sergileyen İsmail Yüksek'i de takımdan kesmedi.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Biletlerin satışa çıkmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar kısa sürede biletleri tüketirken, Fenerbahçe taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı. Yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı derbide takımlarına destek oldu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN FİLİSTİN KOREOGRAFİSİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde koreografi yaptı. Koreografide Sumud Filosu'na yer verilirken, alt tribünde de 'Free Palestine' pankartı açıldı. Kapalı tribünde ise 'Bir ülkenin geleceği, çocukların gülüşünde saklıdır' pankartına yer verildi.