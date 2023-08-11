Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta Fenerbahçe kiminle maç yapacak?
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Trendyol Süper Lig'in başlamasıyla sporseverler takip ettiği takımların maçlarını merak etti. Fenerbahçe, maçını takip etmek isteyenler Bu hafta Fenerbahçe kiminle maç yapacak ve Fenerbahçe maçı ne zaman sorularının yanını araştırdı.
Futbolda yeni sezon başladı ve sporseverler takımlarını daha yakından takip etmeye başladı. Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta Fenerbahçe kiminle maç yapacak araştırdı.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe bu hafta sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İşte fikstür:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (1-0)
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)