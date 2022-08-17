Fenerbahçe maçı D-Smart ve D-Smart Go'da Spor Haberleri UEFA AVrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe yarın Austria Wien'in konuğu olacak. UEFA AVrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe yarın Austria Wien'in konuğu olacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. Jorge Jesus önderliğinde 3. ön eleme turunda Slovacko'yu eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, grup aşaması öncesi son engelde Viyana'da Austria Wien ile karşılaşacak. İlk maçta avantajlı bir sonuç alma hedefinde olan sarı-lacivertlilerin, Austria Wien ile oynayacağı karşılaşma yarın saat 22.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. 21.00'de maç önü programıyla başlayacak heyecan maçın ardından yorumlar ve röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. 21.00 Maça Doğru - (Canlı) Spor Smart ve D-Smart Go 22.00 Austria Wien - Fenerbahçe (Canlı) Spor Smart ve D-Smart Go 00.00 Maçın Ardından (Canlı) Spor Smart ve D-Smart Go Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe D Smart Go Spor Haberler

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