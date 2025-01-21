Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen Ümit Özdağ için karar çıktı
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Fenerbahçe - Lyon Maçını İtalyan Hakem Sozza Yönetecek

Fenerbahçe - Lyon Maçını İtalyan Hakem Sozza Yönetecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 23 Ocak Perşembe günü Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Fransız ekibi Lyon ile oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Paolo Mazzoleni oturacak. Mazzoleni'ye, AVAR olarak Daniele Doveri eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Erdoğan'dan faciayla ilgili ilk sözler: Yürek yangınımız çok büyük
img

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
img

Genç Gözde daha önce de kabloyla dövülmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.