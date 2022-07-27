Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun El Nassr ile anlaşmaya vardığını açıkladı - Haberler

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Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun El Nassr ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun El Nassr ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Luiz Gustavo, El Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Suudi Arabistan Luiz Gustavo Fenerbahçe Spor Haberler

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