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Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarına devam ediyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mourinho yönetiminde yapılan çalışmalarda taktik organizasyonlara ağırlık verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Teknik direktör Mourinho, taktik çalışmayı sık sık durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertli takımın taktik çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Milli futbolcu Samet Akaydın, bireysel çalıştı.

Fenerbahçe, Lugano müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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