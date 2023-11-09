Fenerbahçe Ludogorets maçında ilk yarıyı geride tamamladı
Spor Haberleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında Ludogorets'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent'in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.
18. dakikada Nedyalkov'un pasında topla buluşan Piotrowski'nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
25. dakikada sağ kanattan Wiltry'nin ortasında Tekpetey'in kafa vuruşu kaleci Livakovic'te kaldı.
Stat: Ludogorets
Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvornik, Matej Vlcek
Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah
Yedekler: Sergio Padt, Hristov, Georgi Terziev, Son, Sundberg, Heister, Yankov, Nedelev, Tissera, Mounir Chouiar, Delev, Rwan
Teknik Direktör: Georgi Dermendzhiev
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, İrfan Can Kahveci, Muhammet İmre, Szymanski, Efekan Karayazı, Dzeko, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Piotrowski (dk. 18) (Ludogorets)
Sarı kartlar: Nedyalkov, Gonçalves (Ludogorets), Crespo, Zajc (Fenerbahçe) - İSTANBUL