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Fenerbahçe Ludogorets maçında ilk yarıyı geride tamamladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında Ludogorets'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent'in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.

18. dakikada Nedyalkov'un pasında topla buluşan Piotrowski'nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Wiltry'nin ortasında Tekpetey'in kafa vuruşu kaleci Livakovic'te kaldı.

Stat: Ludogorets

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvornik, Matej Vlcek

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah

Yedekler: Sergio Padt, Hristov, Georgi Terziev, Son, Sundberg, Heister, Yankov, Nedelev, Tissera, Mounir Chouiar, Delev, Rwan

Teknik Direktör: Georgi Dermendzhiev

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, İrfan Can Kahveci, Muhammet İmre, Szymanski, Efekan Karayazı, Dzeko, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Piotrowski (dk. 18) (Ludogorets)

Sarı kartlar: Nedyalkov, Gonçalves (Ludogorets), Crespo, Zajc (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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