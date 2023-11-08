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Fenerbahçe Ludogorets maçı için Bulgaristan'a geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşmak üzere Bulgaristan'ın Razgrad kentine geldi. Sarı-lacivertli kafile, taraftarlar tarafından karşılandı ve maç öncesi fotoğraf çekme isteklerini karşıladı.