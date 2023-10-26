Fenerbahçe Ludogorets'i 3-1 mağlup etti

İsmail Kartal : Zorlandığımız dakikalar oldu ama kazanmasını bildik

Doğukan DEMİRKIRDI - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu belirten İsmail Kartal, 'Ludogorets'in iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün 3-1 kazandık. Ama oyun içinde zorlandığımız dakikalar oldu. Buna rağmen kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 9 puanla grupta lideriz. Oyuncularımı dengeli kullanmaya çalışıyorum. Bugün artıları ve eksileriyle kazandığımız için mutluyum' dedi.

'BAZI MAÇLARDA BAZI OYUNCULARI DİNLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'

Oyun içinde dalgalanmalar olabileceğini söyleyen Kartal, 'Oyuncularımızın performansını iyi buldum. Ama daha iyi olmaları gerektiğini düşünüyorum. O yüzden böyle maçlarda oynayarak maç temposu yakalamaları gerekiyor. Kulübümde 1-2 oyuncum vardı ve onları oynatmamam gerekiyordu. Onları tamamen dinlendirmek için kulübede tuttum. Rakip iyi bir takım. Boş takım olmadığını maçtan önce de belirtmiştim. Oyun içinde dalgalanmalar olacak. Birkaç hafta içinde oynamayan ve yeni oynayan oyuncular takıma girdiğinde maç temposunun biraz gerisinde oldukları için dalgalanmalar olabilir. Biz bunları göze alıyoruz. Bazı maçlarda bazı oyuncuları dinlendirmeniz gerekebilir' ifadelerini kullandı.

'KENDİ HATALARIMIZDAN 2-3 POZİSYON VERDİK'

Golden sonra rakibin direncinin arttığını vurgulayan İsmail Kartal, 'Çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı kendi hatalarımızdan 2-3 pozisyon verdik. Kendi kalemize attığımız golden sonra rakibin direnci arttı. O gol olmasa 3-0, 4-0 olabilirdi bugün' şeklinde konuştu.

'HAFTA SONU BİR MAÇIMIZ DAHA VAR'

Takım içindeki rotasyonla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, 'Takım içerisinden bir şeyler yapacağız. 2 oyuncumuza stoperde çok fazla yük biniyor. Bu akşam da daha iyi olabilirdik. Ama hafta sonu bir maçımız daha var. Hepsinin bir planı var. Ben bu dalgalanmaları göze alıyorum. Bu gece kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık' diyerek sözlerini noktaladı.