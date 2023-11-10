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Fenerbahçe, Ludogorets'e deplasmanda mağlup oldu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi. Diğer maçlarda ise farklı sonuçlar alındı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa): 1-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0

Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika): 2-3

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3

Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0

Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe: 2-0

Kaynak: AA / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Bulgaristan Ludogorets Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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