Fenerbahçe, Ludogorets'e deplasmanda mağlup oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi. Diğer maçlarda ise farklı sonuçlar alındı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.
Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa): 1-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0
Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika): 2-3
Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3
Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0
Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe: 2-0